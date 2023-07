Stand: 10.07.2023 11:33 Uhr Rekordhitze: Passanten helfen dehydrierter 84-jähriger Seniorin

In Nienburg haben Passanten am Sonntagnachmittag bei Temperaturen um 35 Grad eine dehydrierte Seniorin gerettet. Nach Angaben der Polizei kamen sie an der 84-Jährigen vorbei, die mit ihrem Rollator allein unterwegs war und verwirrt schien. Da sie orientierungslos und der sengenden Hitze offenbar hilflos ausgeliefert war, hielten sie einen vorbeifahrenden Streifenwagen an. Die Polizisten verständigten das nahe gelegene Pflegeheim, in dem die Frau lebt. So konnte die bereits dehydrierte Seniorin rechtzeitig versorgt werden. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Passanten und bittet alle, bei besonders hohen Temperaturen auf andere acht zu geben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.07.2023 | 13:30 Uhr