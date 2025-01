Rekord-Flashmob mit Brazzo Brazzone in Hannover geplant Stand: 07.01.2025 15:38 Uhr Für Freitag um 16.45 Uhr hat die Band Brazzo Brazzone zu einem Rekord-Flashmob aufgerufen, der im Rahmen des Neujahrsempfangs mit Oberbürgermeister Belit Onay vor dem Neuen Rathaus stattfinden soll.

Nach Angaben der Band haben sich bereits rund 350 Musikerinnen und Musiker angekündigt. Als Vorbereitung wurde demnach in mehreren Workshops geprobt. Die Musikerinnen und Musiker, die sich in der Regel vorher nicht kannten, spielen gemeinsam mit der Band Brazzo Brazzone das vom Bandleader Daniel Zeinoun eigens komponierte Stück "Flash de Mops". Alle Bürgerinnen und Bürger, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, seien eingeladen, mitzuwirken und "Teil dieses besonderen Moments zu werden", so die Band. Dabei gibt es für jeden Schwierigkeitsgrad und für alle Instrumente passende Noten.

Flashmob: Initiator hofft auf 500 Teilnehmende

Laut Bandleader und Initiator Zeinoun hat es bisher noch nie einen derartigen Flashmob vor dem Neuen Rathaus gegeben. "Von 8 Jahren bis 80 Jahre ist alles dabei", sagt er über die Musikerinnen und Musiker, die sich bisher schon angemeldet haben. Er hofft, dass am Ende rund 500 Teilnehmende zusammenkommen. Wer sich bei ihm meldet, bekommt die Noten zum Üben per Mail zugesendet. Das Stück "Flash de Mops" können sich Interessierte auch schon im Internet anhören. Wer es danach ohne Noten mit seinem Instrument spielen kann, darf auch spontan vorbeikommen und mitmachen, so Zeinoun.

Motto des Neujahrsempfangs: "Musik verbindet"

Anlass für den Flashmob ist, dass die Stadt Hannover seit zehn Jahren den Titel "UNESCO City of Music" trägt. Er findet vor dem Neujahrsempfang der Landeshauptstadt statt, zu dem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) um 17 Uhr im Neuen Rathaus eingeladen hat, um den Start ins neue Jahr zu feiern. Das Motto dabei: "Musik verbindet". Nach dem Flashmob mit Brazzo Brazzone erwartet Besuchende unter anderem zum Beispiel noch ein Posaunenchor auf dem Rathausbalkon, der Mädchen- und Knabenchor und der hannoversche Chor der Wohnungslosen.