Stand: 22.11.2024 07:11 Uhr Hannover: Zehn Jahre "UNESCO City of Music"

Im kommenden Jahr trägt Hannover bereits zehn Jahre den Titel "UNESCO City of Music". Das will die Stadt mit einem Jubiläumsprogramm feiern. Beginnen soll es aber schon dieses Jahr: Am 30. November startet das Fest im Kulturzentrum Pavillon mit Klaus Meine von der Band Scorpions, Pianist Igor Levit und Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Beim Neujahrsempfang im Neuen Rathaus in Hannover soll es dann einen Bläser-Flashmob geben. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto "Gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Musik".

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover