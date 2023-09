Stand: 30.09.2023 09:26 Uhr Reizgas in Kirmes-Festzelt versprüht - Mehr als 50 Verletzte

In der Nacht zu Samstag haben mehrere Personen in einem Kirmes-Festzelt in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) Reizgas versprüht und damit mehr als 50 Menschen verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, klagten die Betroffenen über Husten, Atemnot und Erbrechen und mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht. Das Zelt mit rund 900 Personen wurde geräumt. Ersten Ermittlungen zufolge warfen zwei Täter im Alter von 20 Jahren sogenannte Pfefferkugeln auf den Boden, die aufplatzten und dann langsam Reizgas in der Luft verteilten. Die beiden Verdächtigen aus Hessisch Oldendorf und Springe wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu möglichen weiteren Beteiligten und der Tat machen können sowie Menschen, die durch das Reizgas verletzt worden sind, sich unter der Telefonnummer (05151) 93 32 22 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.09.2023 | 08:00 Uhr