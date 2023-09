Reizgas in Kirmes-Festzelt versprüht: Mindestens 50 Verletzte

Stand: 30.09.2023 12:10 Uhr

Auf der Kirmes in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist in der Nacht zu Samstag in einem Festzelt mit rund 900 Menschen Reizgas freigesetzt worden. Die Polizei hat zwei Männer festgenommen.