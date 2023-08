Stand: 23.08.2023 17:22 Uhr Reizgas in Aula versprüht: Fünf Kinder im Krankenhaus

In der Integrierten Gesamtschule Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) ist es am Mittwoch zu einem großen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. In der Aula der Schule sei vermutlich Reizgas versprüht worden, sagte ein Polizeisprecher. 50 Kinder klagten demnach über gereizte Atemwege. Fünf von ihnen seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Schule seien evakuiert worden. Die Kinder und Jugendlichen mussten nach dem Vorfall nicht zurück in die Schule, sie konnten nach Hause gehen. Wer das Reizgas versprüht hat, ist derzeit noch unklar.

