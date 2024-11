Stand: 12.11.2024 16:34 Uhr Reifenplatzer auf A7: Elf Fahrzeuge durch Trümmerteile beschädigt

Auf der A7 sind am frühen Dienstagmorgen insgesamt elf Fahrzeuge durch herumliegende Reifenteile beschädigt worden. Fünf von ihnen mussten abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei war gegen 5 Uhr zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Anschlussstelle Bockenem ein Reifen am Auflieger eines Sattelzuges geplatzt. Zehn Pkw und ein Lkw fuhren über die Trümmerteile. Zwei Streifenwagen sperrten die Autobahn in Richtung Süden kurzzeitig ab, um die Reifenteile zu bergen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der 51-jährige Fahrer des Sattelzugs habe die Panne zunächst nicht bemerkt und sei erst durch andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht worden, so ein Sprecher. Er wurde von den Beamten mehrere Kilometer weiter südlich auf dem Seitenstreifen angetroffen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min