Stand: 24.06.2024 15:23 Uhr Region Hannover will geduldeten Menschen zu Bleiberecht verhelfen

Die Region Hannover und der Flüchtlingsrat haben das Projekt "Wege ins Bleiberecht" (WIB) gestartet. Damit solle mehr geduldeten Menschen zu einem dauerhaften Bleiberecht verholfen werden, teilte die Region Hannover am Montag mit. Im Projekt sollen demnach Modelle zur Aufenthaltssicherung entwickelt und umgesetzt werden. WIB soll zunächst bis Ende November 2025 laufen. Das Angebot richtet sich den Angaben zufolge gezielt an Personen, die unter anderem seit mindestens sechs Jahren im Bundesgebiet leben und im Besitz einer Duldung sind. Berücksichtigt werden sollen auch Personen, die ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht besitzen. Ebenso schließt das Projekt geduldete Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 18 bis 26 Jahren ein, die seit mindestens drei Jahren in Deutschland leben. Den Angaben zufolge erfüllen rund 1.350 Frauen, Männer und Jugendliche diese Kriterien. Sie werden demnach noch in diesem Jahr von der Zuwanderungsbehörde über das Projekt und Beratungsangebote informiert.

