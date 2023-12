Stand: 08.12.2023 10:49 Uhr Region Hannover wechselt von Müllsäcken auf Tonnen

In der gesamten Region Hannover werden ab Januar 2024 die Abfallsäcke abgeschafft und durch Mülltonnen ersetzt. Bürger, die die neue Tonne zu klein oder zu groß bestellen, können diese innerhalb der ersten drei Monate kostenlos tauschen. Einem entsprechenden Antrag hat am Donnerstag der Ausschuss für Abfallwirtschaft zugestimmt. Ab Januar vereinheitlicht die Region Hannover zunächst das Abfuhrsystem für Restabfall, führt die Restabfalltonne ein und schafft den Sack ab. Ab August ersetzt dann auch die Biotonne die Biosäcke in der Region.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min