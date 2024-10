Stand: 10.10.2024 11:56 Uhr Region Hannover: Zahl der Haushalte wächst langsamer

Die Region Hannover wächst weiter, allerdings nicht mehr so stark wie zuletzt, teilt die Region Hannover mit. 2023 gab es demnach regionsweit 613.893 Haushalte, ein Anstieg von 0,55 Prozent. Im Vorjahr war die Zahl der Haushalte noch um mehr als 2 Prozent gestiegen. Zuwächse verzeichneten laut Region Hannover insbesondere Langenhagen, Lehrte und Garbsen. Rückgänge gab es in Gehrden und Ronnenberg. Weiter gestiegen sei die Zahl der Einpersonenhaushalte. Das gelte vor allem für die Stadt Hannover, dort betrage die Quote 55,1 Prozent. Im Umland der Landeshauptstadt liege der Anteil bei 38,6 Prozent.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover