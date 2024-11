Stand: 04.11.2024 11:34 Uhr Region Hannover: Papiertonne löst Blauen Sack ab

Die Region Hannover steht nach Angaben des Abfallentsorgers aha vor einer wichtigen Änderung in der Abfallwirtschaft. Ab Januar 2025 sind in Stadt Hannover und Region keine Blauen Säcke für Altpapier mehr im Einzelhandel erhältlich. Ab dem 1. August 2025 werden zudem keine Säcke mehr eingesammelt. Laut aha wird das Altpapier dann ausschließlich in der Tonne mit blauem Deckel abgeholt. Die Abholung erfolgt im zweiwöchigen Rhythmus. Zuvor hatte es schon das Aus für den Gelben Sack in der Region Hannover gegeben. Damit ende die jahrzehntelange Diskussion über Sack oder Tonne endgültig, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

