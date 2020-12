Stand: 17.12.2020 07:35 Uhr Region Hannover: Einwohnerzahl bleibt bei 1,2 Millionen

Die Einwohnerzahl in der Region Hannover bleibt mit rund 1,2 Millionen weitgehend stabil. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Gegenüber dem Frühsommer ging sie zuletzt im Herbst nur geringfügig zurück, erklärte ein Sprecher der Region. Das Umland verzeichnete dabei einen leichten Zuwachs, während in der Landeshauptstadt die Zahl der Einwohner in ähnlichem Umfang sank. Insgesamt waren in Stadt und Region rund 1,2 MIllionen Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.12.2020 | 07:30 Uhr