Stand: 03.06.2024 12:11 Uhr Region Hannover: Bioabfall muss bald in die Tonne

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) verteilt seit Montag im Umland der Region Hannover Biotonnen. Diese werden ab dem 5. August alle vierzehn Tage geleert und ersetzen langfristig die Biosäcke, heißt es. Ab August 2025 müsse der Biomüll ausschließlich in Tonnen zur Abholung bereitgestellt werden. An welchen Orten die Tonne abgeholt wird und wie Stellplätze für Mülltonnen beschaffen sein müssen, zeigt ein digitaler Standplatzplaner der aha. Im Online-Abfuhrkalender sind zudem die Leerungstermine festgehalten. Aus dem Biomüll mache die aha Kompost. In dem Müll sollte deshalb so wenig Fremdmaterial wie möglich landen. Plastik sei nicht erlaubt. Der Entsorger empfiehlt, feuchte Bioabfälle in Zeitungspapier einzuwickeln.

