Razzia in "Reichsbürger"-Szene - Durchsuchung bei Rinteln Stand: 12.01.2024 09:04 Uhr Mehrere sogenannte Reichsbürger sollen sich als Staatsanwälte ausgegeben haben. Bei Razzien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sicherten Ermittler am Donnerstag zahlreiche Beweismittel.

Polizisten, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando, durchsuchten am Morgen zeitgleich sechs Häuser und Wohnungen in Rinteln-Goldbeck (Landkreis Schaumburg) sowie in verschiedenen nordrhein-westfälischen Städten. Federführend für die Aktion war die Staatsanwaltschaft Bückeburg. Sie ermittelt gegen sechs Beschuldigte im Alter zwischen 56 und 67 Jahren wegen des Missbrauchs von Titeln.

Polizei nennt nur wenige Details zu mutmaßlichen Taten

Die Männer sollen sich als Staatsanwälte ausgegeben haben. Mit diesem Titel versehen hätten sie E-Mails und Briefe verschickt. Weitere Details nannte eine Polizeisprecherin nicht. Zahlreiche Gegenstände seien bei den Razzien sichergestellt worden: gefälschte Ausweise, Datenträger, verbotene Stichwaffen und Schlagringe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.01.2024 | 06:30 Uhr