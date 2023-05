Stand: 30.05.2023 10:18 Uhr Raststätte falsch herum verlassen: Lkw wendet mitten auf der A2

Ein Lkw-Fahrer hat offenbar die falsche Ausfahrt einer Raststätte auf die A2 bei Garbsen genommen - und anschließend ein Wendemanöver auf der viel befahrenen Strecke durchgeführt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll es am Freitagabend zu dem Vorfall gekommen sein. Demnach soll der 72 Jahre alte Fahrer die Tank- und Rastanlage Garbsen-Süd gegen 20.30 Uhr in die entgegengesetzte Richtung verlassen haben. Als ihm sein Fehler auffiel, wendete er den weißen Sattelzug samt blauem Planenauflieger in mehreren Zügen mitten auf der Fahrbahn. Laut Polizei mussten mehrerer Verkehrsteilnehmer stoppen - zu einem Unfall kam es nicht. Der 72-Jährige wurde später bei Lehrte von der Polizei kontrolliert. Er musste seinen Führerschein vor Ort abgeben, zudem wird gegen ihn wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrverhalten geben können, werden gebeten sich unter Telefon (0511) 109 89 30 zu melden.

