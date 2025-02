Stand: 07.02.2025 15:48 Uhr Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus in Rinteln

Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in Rinteln (Landkreis Schaumburg) erst lebensbedrohlich verletzt worden und später im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 67-Jährige am Donnerstagnachmittag an einer Einmündung links abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Bus. Die 47 Jahre alte Busfahrerin habe eine Notfallbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Bus erfasste die Radfahrerin frontal, so die Polizei. Die 67-Jährige sei mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau die Vorfahrt des Linienbusses missachtet hatte. Ein Sachverständiger wurde mit einem Gutachten beauftragt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min