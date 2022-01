Stand: 09.01.2022 09:36 Uhr Radfahrer stirbt in Stadthagen - Ursache ungeklärt

In Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist am Freitagabend ein 57 Jahre alter Fahrradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen gemeldet, dass der Radfahrer offenbar gestürzt sei. Er liege auf der Straße. Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Laut Polizei ist unklar, ob der 57-Jährige durch den Sturz tödlich verletzt wurde oder ein gesundheitliches Problem hatte. Der Vorfall ereignete sich auf der K33 zwischen Hülshagen und Niedernholz. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (05721) 400 40 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2022 | 08:00 Uhr