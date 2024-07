Stand: 18.07.2024 09:12 Uhr Radfahrer entdeckt Feuer: Vereinsheim in Hildesheim brennt

In Hildesheim hat in der Nacht zu Donnerstag der Dachstuhl eines Vereinsheims auf der Marienburger Höhe gebrannt. Ein Radfahrer habe Feuerschein und Rauch gesehen und daraufhin die Einsatzkräfte alarmiert, so die Polizei. Ihren Angaben nach konnte die Feuerwehr den Brand beim Fußballverein PSV Grün-Weiß schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Dachstuhl und Teile der daruntergelegenen Vereinsgaststätte konnten bislang nicht betreten werden, wie es heißt. Die Hildesheimer Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.07.2024 | 08:30 Uhr