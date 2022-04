Stand: 25.04.2022 10:12 Uhr Prügelei bei Autokauf: Mehrere Männer in Bad Münder verletzt

Bei einem Streit im Zuge eines Autokaufs sind in Bad Münder drei Beteiligte verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Auseinandersetzung zwischen fünf Männern im Alter von 17 bis 49 Jahren so sehr eskaliert, dass sie aufeinander einprügelten. Offenbar ging es darum, dass ein zu verkaufendes Auto noch nicht umgemeldet war. Zwei Leichtverletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das Auto, mit dem die beiden angereist waren, wurden im Zuge der Auseinandersetzung beschädigt.

