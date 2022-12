Stand: 01.12.2022 08:22 Uhr Prozess um Schießerei in Fuhrberg beginnt

Vor dem Landgericht Hannover startet heute der Prozess um eine Schießerei in Fuhrberg (Region Hannover) im Juni. Angeklagt ist ein 25-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Er soll mit zwei Bekannten nach Fuhrberg gefahren sein, um einen Jugendlichen zur Rede zu stellen, der seine Schwester belästigt haben soll. Vor dem Haus der Familie des Jugendlichen kam es zum Streit. Im Verlauf soll der Angeklagte mehrmals auf einen damals 16-Jährigen geschossen "und dabei dessen Tod billigend in Kauf genommen haben", so das Landgericht. Der 16-Jährige wurde schwer an Oberschenkel und Leiste verletzt.

