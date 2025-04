Stand: 23.04.2025 09:47 Uhr Projekt an Hemminger Schule: Erste Hilfe am Bildschirm und im Netz

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen (Region Hannover) startet als erste Schule in Niedersachsen das Projekt "IT-Ersthelfer". Schülerinnen und Schüler der Kooperativen Gesamtschule sollen dabei lernen, Erste Hilfe im Bereich digitaler Medien und IT zu leisten. Es geht sowohl um den Umgang mit alltäglichen technischen Problemen als auch mit Cybermobbing oder Fake News, heißt es von der Stadt Hemmingen. Ein nützlicher Nebeneffekt: Lehrkräfte werden entlastet, da alltägliche IT-Probleme im Unterricht in Zukunft möglichst durch die geschulten IT-Ersthelfenden gelöst werden sollen. Zum Start des Projekts werden rund 60 Schülerinnen und Schüler ab dem 9. Jahrgang geschult. Die Unternehmen Bechtle und BG3000 haben die bundesweite Initiative für das Projekt entwickelt, die Stadt Hemmingen unterstützt es mit 10.000 Euro.

