Stand: 01.04.2025 12:16 Uhr Problemviertel: Hannover will Raschplatz umgestalten

Der Raschplatz nördlich des Hauptbahnhofs in Hannover gilt schon seit Jahren als Problemzone und soll umgestaltet werden. Ihre Ideen dazu hat die Stadt Hannover am Montagabend im Kulturzentrum "Pavillon" den Anwohnerinnen und Anwohnern vorgestellt. Demnach könnte unter anderem der dunkle, tiefer gelegene Bereich zwischen Hauptbahnhof und Hochstraße verschwinden und durch einen begrünten Platz ersetzt werden. Dieser soll dann den Bahnhof und die Lister Meile als eine Art Boulevard verbinden. Die Nachbargebäude mit Spielbank, Kino und Disco sollen umgebaut und durch zwei Hochhäuser ergänzt werden, so die Stadt. Das Parkhaus am Hauptbahnhof soll abgerissen und neu gebaut werden. Unter der Hochstraße ist ein Skatepark oder ein Basketballplatz für Jugendliche geplant. Die Politik muss noch über die städtischen Vorschläge entscheiden. Schon in den vergangenen Jahren hatte die Stadt mit dem Raschplatz Open Air versucht, den Bereich rund um den Hauptbahnhof aufzuwerten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover