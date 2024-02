Stand: 27.02.2024 14:39 Uhr Porsche-Fahrer rast mit Tempo 149 durch Baustelle

Die Polizei hat auf dem Messeschnellweg in Hannover einen Porsche-Fahrer gestoppt, der mit Tempo 149 durch eine Baustelle gerast ist. Damit war der Fahrer mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wegen der verengten Fahrbahn war die Geschwindigkeit auf Tempo 60 begrenzt. Dem Mann drohen nun ein Bußgeld von 1.400 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Die Polizei stoppte bei der Kontrolle am Wochenende an der Baustelle noch acht weitere Personen, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Vier von ihnen müssen den Angaben zufolge mit einem einmonatigen Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und Punkten in Flensburg rechnen.

