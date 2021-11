Stand: 05.11.2021 17:08 Uhr Pop-Up-Store mit Produkten aus Hannover eröffnet

In der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade in Hannovers Innenstadt hat am Freitag ein Pop-up-Store mit regionalen Produkten eröffnet. Bis zum 27. November gibt es dort unter anderem Mode, Schmuck, Naturkosmetik und Hannover-Fanartikel. Wie die Region Hannover mitteilte, ist es der vierte Laden des kreHtiv Netzwerks Hannover, das kürzlich vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium und der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen für sein Konzept "Fashion born in Hannover" ausgezeichnet wurde. "Für uns als Region Hannover hat es einen großen Wert, wenn lange Handelswege vermieden oder möglichst gering gehalten werden können", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Weitere Informationen Ausstellung "use-less" zeigt nachhaltigen Umgang mit Mode Die Schau im Museum August Kestner widmet sich dem Thema Slow Fashion - und präsentiert Arbeiten der Hochschule Hannover. (29.10.2021) mehr

