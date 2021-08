Stand: 24.08.2021 09:31 Uhr Polizei warnt: Neue Betrugsmasche am Telefon

Trickbetrüger versuchen im Landkreis Schaumburg mit einer neuen Masche an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen gaben sie sich am Telefon als Polizisten aus. Sie sagten den Angerufenen, diese sollten zu einem festen Termin zur Polizeiwache nach Stadthagen kommen. Dort werde ein Foto gemacht. Die echte Polizei glaubt: Während die Opfer zu den genannten Zeiten zur Wache fahren, wollen die Täter in deren Wohnungen einsteigen. Es ist aber nach Angaben eines Sprechers unklar, ob bereits jemand auf die Masche hereingefallen ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.08.2021 | 06:30 Uhr