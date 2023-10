Stand: 31.10.2023 15:09 Uhr Polizei sucht verschwundenen Krankenhaus-Patienten Artur S.

Der 38 Jahre alte Patient Artur Franciszek S. ist am Montagabend aus einem Krankenhaus in Hannover verschwunden. Da er schwere Kopfverletzungen hat, geht die Polizei davon aus, dass er sich in akuter Lebensgefahr befindet - und sucht mit Hilfe eine Fotos öffentlich nach dem Mann. Artur Franciszek S. war nach Angaben der Polizei am Montag gegen 15 Uhr mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) gebracht worden. Ein Arzt habe bei dem 38-Jährigen eine schwere Kopfverletzung diagnostiziert. Gegen 19.35 Uhr habe Artur Franciszek S. das Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen - warum, sei unklar, so die Polizei. Die Suche nach dem Patienten verlief bisher erfolglos. Jetzt bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise geben kann, wo sich der 38-Jährige aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1 09 32 17 zu melden.

Personenbeschreibung von Artur Franciszek S.:

etwa 1,70 Meter groß

kräftige Statur

kurze dunkle Haare

unter anderem mit Jeans und einer Käppi bekleidet

