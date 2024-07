Stand: 07.07.2024 17:00 Uhr Polizei stoppt in Garbsen Autofahrer mit fast vier Promille

Die Polizei hat am Samstagabend in Garbsen (Region Hannover) einen stark betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war Zeugen die Fahrweise des Mannes aufgefallen, der mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Der betrunkene 46-Jährige war demnach mehrfach mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dabei fast mit anderen Fahrzeugen zusammengestoßen. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp vier Promille. Dem Fahrer sei eine Blutprobe entnommen worden, sein Führerschein wurde eingezogen. Zudem war das Auto nach Polizeiangaben nicht versichert, Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den Mann ein.

