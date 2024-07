Stand: 30.07.2024 13:22 Uhr Polizei stellt mutmaßliche Fahrraddiebe in Hildesheim

Die Hildesheimer Polizei hat in der Nacht zu Montag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe geschnappt. Das teilten die Beamten am Dienstag mit. Zeugen hatte zuvor gemeldet, dass mehrere Männer im Stadtteil Ostend Fahrräder auf einen Transporter laden würden. Ein Streifenteam stoppte den Transporter kurz darauf. Am Steuer saß laut Polizei ein 51-Jähriger aus Göttingen, auf dem Beifahrersitz ein 49-Jähriger aus Northeim. Auf der Ladefläche entdeckten die Beamten ein Pedelec. Der Fahrer des Transporters besaß den Angaben zufolge keinen Führerschein. Außerdem hatten die Polizisten den Verdacht, dass der 51-Jährige unter Kokaineinfluss stand. Gegen beide Insassen wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet.

