Stand: 04.08.2024 13:35 Uhr Polizei stellt klar: Ein Supermarkt ist kein Hotel

In Stadthagen im Landkreis Schaumburg hat sich am Samstagabend ein Mann bewusst in einem Supermarkt einschließen lassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe ein Bewegungsmelder gegen 22 Uhr im Markt in der Bahnhofstraße einen Alarm ausgelöst. Eine Funkstreifenbesatzung habe einen 38-Jährigen angetroffen, der nach eigenen Angaben im Supermarkt übernachten wollte. Zu Beschädigungen oder einem Diebstahl sei es nicht gekommen, heißt es in einer Polizeimeldung, die mit dem Titel "Ein Supermarkt ist kein Hotel" überschrieben ist. Der Mann aus Stadthagen sei des Marktes verwiesen worden. Ihn erwartet laut Polizei nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.

