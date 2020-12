Stand: 05.12.2020 20:17 Uhr Polizei räumt besetztes Haus in Hannover

Nach einer Demonstration in Hannover haben zahlreiche Personen im Stadtteil Hainholz ein Gebäude besetzt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um ein Haus, das der Stadt Hannover gehört. Die hatte am späten Nachmittag als Eigentümerin den Beamten den Auftrag erteilt, das Gebäude zu räumen, wie ein Sprecher der Polizei NDR Niedersachsen mitteilte. Wie viele Menschen an der Aktion beteiligt waren, konnte die Polizei am Abend nicht sagen.

350 Personen demonstrieren friedlich für Wohnungslose

Vorausgegangen war eine Demonstration unter dem Motto "Jetzt besetzen wir", bei der eine bessere Unterbringung von Wohnungslosen gefordert wurde. Diese sei friedlich verlaufen, so die Polizei. Ihr zufolge waren 350 Personen gekommen, die Veranstalter sprachen von 800. Laut Polizei sei davon auszugehen, dass es sich bei den Hausbesetzern vermutlich um Personen aus dem Umfeld der Demonstration handele.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.12.2020 | 06:30 Uhr