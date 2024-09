Stand: 24.09.2024 15:32 Uhr Polizei kontrolliert mehr als 800 Fahrzeuge der Autoposer-Szene

Die Polizei hat niedersachsenweit mehr als 800 Fahrzeuge aus der sogenannten Autoposer-Szene kontrolliert. Durch die Kontrollen sollen kriminelle Strukturen bekämpft werden, teilte das federführende Landeskriminalamt mit. In der Szene sei es Gang und Gebe, sich durch hochmotorisierte Fahrzeuge selbst darzustellen. Die Beamten stellten demnach fest, dass es Autorennen und riskante Fahrmanöver nicht nur in Großstädten gibt, sondern auch auf dem Land. Rund 300 Polizistinnen und Polizisten waren deshalb am vergangenen Wochenende im Einsatz. Kontrollen gab es in den Bereichen der Polizeidirektionen Hannover, Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück. Die Polizei leitete insgesamt 31 Strafverfahren ein und stellte mehr als 400 Ordnungswidrigkeiten fest.

