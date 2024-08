Stand: 01.08.2024 13:31 Uhr Polizei fragt: Wem gehört diese Wasserschildkröte?

Eine aufmerksame Spaziergängerin hat im südlichen Bereich der Sassenbergschen Kiesteiche in Rinteln (Landkreis Schaumburg) eine offenbar entlaufene Wasserschildkröte gefunden. Laut Polizei saß das Tier dort friedlich im Gras. Wem die Schildkröte gehört und wie das Reptil den Weg bis zum Kiesteich gefunden hat, ist demnach unklar. Auszuschließen sei aber, dass es sich um eine heimische Tierart handelt, so die Polizei weiter. Vorübergehend ist die Schildkröte in der Wildtier- und Artenschutzstation in Sachsenhagen untergebracht. Hinweise auf den möglichen Tierhalter nimmt die Polizei Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 9 64 60 entgegen.

