Stand: 02.11.2020 09:19 Uhr Polizei in Hannover stoppt tanzende Maskenmuffel

Die Polizei in Hannover hat am Wochenende teils massive Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, wurden mehrere Bars geschlossen. Bei der Kontrolle einer Bar in der Nacht zu Sonntag trafen die Beamten fast 500 Personen an, die teilweise auf den Tischen tanzten und keine Masken trugen. In Garbsen (Region Hannover) wurden neun Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Gastronomiebetriebe eingeleitet, unter anderem weil Angestellte keine Maske trugen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.11.2020 | 06:30 Uhr