Stand: 08.09.2021 07:30 Uhr Polizei findet 20-Kilo-Schildröte in Alfeld

Die Polizei hat an einer Landstraße in Alfeld im Landkreis Hildesheim eine große Schildkröte gefunden. Laut Polizei ist sie etwa einen halben Meter lang und wiegt rund 20 Kilo. Es handele sich vermutlich um eine Landschildkröte, hieß es. Sie wurde in eine Tierstation gebracht. Zeugen oder der Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.09.2021 | 07:30 Uhr