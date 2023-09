Stand: 28.09.2023 07:40 Uhr Polizei fasst mutmaßlichen Drogen-Dealer in Celle

Die Polizei in Celle hat am Montagnachmittag einen 30 Jahre alten mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Die Beamten sprechen von einem größeren Einsatz. Beteiligt waren demnach die Bereitschaftspolizei Hannover sowie Hundeführer aus Hannover und Lüneburg. Der Aktion seien umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Im Auto und in der Wohnung des Verdächtigen entdeckten die Beamten demnach Kokain, Cannabis, Waffen und größere Mengen an Bargeld. Das Amtsgericht Celle hat Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.09.2023 | 08:30 Uhr