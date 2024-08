Stand: 13.08.2024 07:51 Uhr Polizei ermittelt nach illegalem Autorennen auf Autobahn

Zwei Autofahrer haben sich offenbar auf der A352 in der Region Hannover ein illegales Rennen geliefert. Laut Polizei hatten sie am Sonntag auf der Autobahn zunächst mit hohem Tempo einen zivilen Streifenwagen überholt. Anschließend sollen sie zwischen Langenhagen-Kaltenweide und dem Autobahndreieck Hannover-Nord zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.Nach Angaben eines Polizeisprechers wechselten sie immer wieder die Spur und beschleunigten auf dem Standstreifen. Kurz vor dem Übergang zur A7 wurden die beiden Fahrer schließlich von Einsatzkräften angehalten. Gegen die beiden Männer werde nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt, so die Polizei. Sie bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 8930 zu melden.

