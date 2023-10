Stand: 26.10.2023 08:38 Uhr Polizei beendet illegales Autorennen in Bad Pyrmont

Die Polizei hat in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) ein illegales Autorennen gestoppt. Der Besatzung eines Streifenwagens waren am Montagabend zwei Autos aufgefallen, die parallel vor einer Ampel standen. Als das Licht von rot auf grün umschaltete, rasten die Wagen los. Wie die Polizei berichtet, erreichten sie kurz darauf eine Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde. Den Beamten gelang es, eines der beiden Autos zu stoppen. Am Steuer saß ein 23-jähriger Mann aus Emmerthal. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten seinen Führerschein. Außerdem wird gegen den jungen Mann wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ermittelt. Um den zweiten Raser zu fassen, hofft die Polizei auf Zeugenaussagen.

