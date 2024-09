Stand: 11.09.2024 15:52 Uhr Polizei Hannover schnappt seit Mai gesuchten Straftäter

Die Polizei hat in Hannover einen seit Mai gesuchten Straftäter festgenommen. Nach dem 31-Jährigen sei wegen mehrerer Haftbefehle gefahndet worden, unter anderem wegen Drogenhandels und Diebstahls, so die Ermittlerinnen und Ermittler. "Nach akribischer Ermittlungsarbeit" sei der Gesuchte in einer Wohnung im Stadtteil Anderten lokalisiert und - mit einem Großaufgebot an Polizeikräften - festgenommen worden, sagte eine Sprecherin. Der 31-Jährige war unter anderem vom Amtsgericht und vom Landgericht Hannover zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Es ging dabei um Handel mit Betäubungsmitteln, gemeinschaftlichen Diebstahl und Wohnungseinbruch. Der Mann sei umgehend in eine Justizvollzugsanstalt in der Region Hannover überführt worden und trete dort nun seine Haftstrafen von insgesamt knapp sechs Jahren an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover