Pläne für neues Gesundheitszentrum in Lehrte vorgestellt

Der Aufsichtsrat des Klinikums Region Hannover (KRH) hat am Freitag beschlossen, wie das künftige Regionale Gesundheitszentrum (RGZ) in Lehrte (Region Hannover) aussehen soll. Den Mittelpunkt soll demnach ein 20 Millionen Euro teurer Neubau auf dem Gelände des Lehrter Krankenhauses bilden. Der Spatenstich ist für den Sommer 2026 geplant. Die alten Klinikgebäude sollen weiter genutzt werden. Es wird auf dem Gelände verschiedene medizinische Praxen geben, die auf ambulante Behandlungen spezialisiert sind. Zusätzlich sind zehn Betten für eine stationäre Aufnahme vorhanden. Nachts sollen Pflegekräfte vor Ort sein, Ärztinnen und Ärzte jedoch nicht. Schwerere Krankheitsfälle müssen daher ins nächst größere Krankenhaus überwiesen werden. Das Konzept sei eng mit der Stadt Lehrte abgestimmt, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Große Teile des Krankenhauses in Lehrte waren im April nach Großburgwedel (Region Hannover) umgezogen. Der Umzug ist Teil der Medizinstrategie 2030 des KRH.

