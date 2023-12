Stand: 10.12.2023 14:23 Uhr "Pferd und Jagd": Veranstalter zufrieden mit neuem Konzept

Überwiegend zufrieden haben sich die Veranstalter der "Pferd & Jagd" am letzten Ausstellungstag geäußert. Das neue Messe-Konzept sei sehr gut angekommen, sagte Messe- Sprecher Lars Pennigsdorf am Sonntag. Die Hallen seien gut besucht gewesen, die Termine mit sogenannten Pferde-Influencerinnen seien auf große Resonanz gestoßen. Viele Fans hätten stundenlang für ein Foto mit ihren Idolen angestanden, so Pennigsdorf. Einige Besucher hätten allerdings wichtige Aussteller aus dem Jagdbereich auf der diesjährigen Messe vermisst, räumte der Sprecher ein. Man suche jetzt das Gespräch, um diese Aussteller wieder für die kommende "Pferd und Jagd" zu gewinnen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.12.2023 | 12:00 Uhr