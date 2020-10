Stand: 12.10.2020 15:31 Uhr Peiner müssen Trinkwasser nicht mehr abkochen

Bürger in der Kernstadt Peine und im Bezirk Telgte müssen ihr Wasser nicht länger abkochen. Das vor mehr als einer Woche ausgesprochene Abkochgebot ist aufgehoben, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Mehrere Proben seien ohne Befund oder Auffälligkeit gewesen, so der Landkreis Peine. Die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung seinen alle eingehalten worden. Als Ursache für die Verunreinigung werden Insekten im Wasserturm Ilsede vermutet. Sie könnten beim Belüften in den Turm gelangt sein. Der Wasserbehälter sei vom Netz genommen worden. Am 2. Oktober waren im Trinkwasser in Peine Fäkalkeime nachgewiesen worden. Daraufhin hatte der Peiner Wasserverband das Leitungsnetz gespült.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.10.2020 | 15:30 Uhr