Stand: 15.07.2022 10:15 Uhr Partnerland der Hannover Messe: Großbritannien sagt ab

Großbritannien will im Jahr 2024 nicht Partnerland der Hannover Messe sein. Eine entsprechende Anfrage hat die Regierung ausgeschlagen, berichtete die Zeitung "Die Welt" (Donnerstag) unter Berufung auf ein Schreiben an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) und Messechef Jochen Köckler. Die Absage wurde demnach damit begründet, dass sich das Land "wegen unserer begrenzten Mittel auf eine kleinere Zahl weltweiter Veranstaltungen konzentrieren muss", so der zuständige britische Staatssekretär. Sowohl Niedersachsens Landesregierung als auch die Deutsche Messe betonten allerdings, dass Großbritannien ein potenzielles Partnerland für die Industrieschau bleibe. Die Hannover Messe gilt als weltweite Leitmesse der Industrie.

