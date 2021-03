Stand: 30.03.2021 10:23 Uhr Oster-Messen: Bistum Hildesheim bietet Livestreams an

Da aufgrund der Corona-Pandemie nur 80 Gläubige beim Gottesdienst im Mariendom teilnehmen können, bietet das Bistum Hildesheim in der Karwoche und zu Ostern sechs Livestreams an. Interessierte können am PC, Tablet oder Smartphone teilnehmen. Die Gottesdienste mit Bischof Heiner Wilmer werden auf der eigenen Website, im Youtube-Kanal und auf Facebook übertragen.

