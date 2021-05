Stand: 11.05.2021 20:47 Uhr Open-Air-Jazz-Festival in Hannover wird verschoben

Das diesjährige Open-Air-Jazz-Festival vor dem Neuen Rathaus in Hannover wird verschoben. Traditionell findet das Konzert mit vielen Musikern am Himmelfahrtstag statt. In diesem Jahr wird das Festival erst am 5. September stattfinden - und dann auch nicht vor dem Neuen Rathaus, sondern auf der Gilde Parkbühne. Dort sei die nötige räumliche Infrastruktur vorhanden, um ein solches Konzert Corona-konform durchzuführen, sagte eine Sprecherin. In diesem Jahr will das Festival vor allem die heimische Musik-Szene unterstützen, deshalb werden hauptsächlich lokale Jazzgrößen auf der Bühne stehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.05.2021 | 06:30 Uhr