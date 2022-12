Stand: 01.12.2022 06:52 Uhr Ölige Substanz in Regenrückhaltebecken in Hildesheim

Polizei und Staatsanwaltschaft in Hildesheim ermitteln in einem besonders schweren Fall von Gewässerverunreinigung. In einem Regenrückhaltebecken und einem angrenzenden Bach im Stadtteil Ochtersum hatten Zeugen eine dunkle, ölige Substanz auf dem Wasser bemerkt und die Polizei gerufen. Die stellte fest, dass der Stoff wohl von einem Grundstück im angrenzenden Wohngebiet kam. Ein Richter ordnete die Durchsuchung des Grundstücks an. Dabei seien Spuren und Beweismittel sichergestellt worden, "die den Verdacht erhärten, dass die ölige Substanz tatsächlich von dort in den Abwasserkanal geleitet wurde", so die Ermittler. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.12.2022 | 06:30 Uhr