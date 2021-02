Stand: 23.02.2021 14:10 Uhr Ökumenische Essensausgabe in Hannover wird verlängert

Die Ökumenische Essensausgabe in Hannover kann bis Ende März - und damit länger als geplant - kostenloses Mittagessen an Bedürftige ausgeben. Eigentlich sollte schon am Sonntag Schluss sein. Es seien aber deutlich mehr Spenden zusammengekommen als gedacht, heißt es vom Diakonischen Werk, das die Ausgabe koordiniert. Nach Angaben einer Sprecherin kommen täglich rund 90 Menschen, die unter Einhaltung der Corona-Regeln in mehreren Gruppen nacheinander essen. Insgesamt werden jeden Tag 140 Mahlzeiten ausgegeben, die auch mitgenommen werden können. Die Ausgabe wird getragen von evangelischen, katholischen und reformierten Gemeinden sowie der Heilsarmee - finanziert ausschließlich durch Spenden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.02.2021 | 15:00 Uhr