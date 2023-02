Stand: 03.02.2023 07:10 Uhr Öffentliche Andacht für getöteten 14-Jährigen in Wunstorf

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-jährigen Schülers aus Wunstorf (Region Hannover) bietet die örtliche Kirchengemeinde am Sonntag eine öffentliche Andacht an. Sie beginnt um 11 Uhr in der evangelischen Corvinuskirche, wie Christa Hafermann, stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, mitteilte. Die Andacht soll den Menschen im Ort einen Raum geben, mit dem unfassbaren Geschehen in ihrer unmittelbaren Nähe fertig zu werden. "Viele Menschen haben nicht gedacht, dass so etwas in unserem beschaulichen Wunstorf passieren könnte", sagte Hafermann. Sie erlebe vor Ort eine große Ratlosigkeit. Der Schüler soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft von einem gleichaltrigen Bekannten aus Wunstorf getötet worden sein. Beide Jugendlichen besuchten verschiedene achte Klassen an der Evangelischen Integrierten Gesamtschule in Wunstorf. Der Tatverdächtige sitzt wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.

VIDEO: Getöteter 14-Jähriger in Wunstorf: Obduktionsergebnis liegt vor (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.02.2023 | 08:30 Uhr