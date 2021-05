Stand: 18.05.2021 07:49 Uhr Oberverwaltungsgericht erlaubt Hotelzimmer ohne Fenster

Hannover muss Hotelzimmer ohne Fenster genehmigen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg nun entschieden. Und damit die Beschwerde der Stadt gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts abgelehnt. Anlass für das Verfahren: Die Betreiber eines Hostels hatten beantragt, dass sie ihr Haus erweitern wollen. Dafür wollten sie eine Gaststätte umbauen. Neun der 13 geplanten Zimmer hatten laut Plan aber keine Fenster, deshalb hatte die Stadt den Bauantrag abgelehnt. Zu Unrecht, sagt das OVG. Für Hotelzimmer, die allein für Übernachtungen oder kurzzeitige Aufenthalte dienten, komme eine Ausnahmevorschrift in der Landesbauordnung in Betracht, entschieden die Richter. Heißt: Maximal drei Mal kann man in einem solchen Zimmer übernachten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.05.2021 | 06:30 Uhr