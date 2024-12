Stand: 17.12.2024 14:43 Uhr Obernkirchen: Falsche Polizisten erbeuten 100.000 Euro

Eine 84-Jährige aus Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) ist Opfer von Betrügern geworden. Laut Polizei hatten diese sich bereits in der vergangenen Woche bei der Seniorin gemeldet und sich als Mitarbeitende eines Raubdezernats ausgegeben. Der Frau sei vorgegaukelt worden, dass sie Opfer einer Einbrecherbande werden könnte. Deshalb solle sie all ihre Wertsachen in einer Tasche vor die Haustür legen. Die 84-Jährige löste nach Polizeiangaben ihre Goldbestände bei der Bank auf und deponierte sie zusammen mit anderen Wertsachen in einer Tasche vor dem Wohnhaus. Ohne erkannt zu werden, konnten die Betrüger die Tasche mit den Gegenständen im Wert von etwa 100.000 Euro an sich nehmen und entkommen.

