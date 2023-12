Oberleitungsschaden: Bahnverkehr in Region Hannover eingeschränkt Stand: 02.12.2023 15:15 Uhr Erneut gibt es in der Region Hannover einen Oberleitungsschaden, der zu Verspätungen und Ausfällen im Fern- imd Regionalverkehr führt. Betroffen sind Züge zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge.

Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilt, ist wegen Reparaturarbeiten der Zugverkehr zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge beeinträchtigt - es kommt zu Ausfällen und Verspätungen in beiden Richtungen. Betroffen ist demnach der Fern- und Regionalverkehr. Erst vor drei Tagen hatte ein Oberleitungsschaden in der Nähe vom Hauptbahnhof Hannover den Bahnverkehr über viele Stunden weitgehend lahmgelegt.

Ersatzverkehr zwischen Neustadt und Wunstorf

Zu erheblichen Verspätungen kommt es auf der Linie RE 1 von Norddeich (Mole) über Bremen Hauptbahnhof nach Hannover Hauptbahnhof und auf der Linie RE 8 von Bremerhaven über Lehe nach Hannover Hauptbahnhof. Die Züge enden und beginnen in Neustadt am Rübenberge. Züge aus Hannover enden und beginnen in Wunstorf. Zwischen Neustadt am Rübenberge und Wunstorf ist ein Ersatzverkehr mit Bussen im Pendelverkehr eingerichtet.

Deutsche Bahn: Störung dauert voraussichtlich bis 16 Uhr

Nach Angaben der Bahn dauern die Reparaturarbeiten noch bis voraussichtlich um 16 Uhr an. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Hannover Hbf und Wunstorf auch auf die Züge der Westfalenbahn und der Transdev S-Bahn Hannover auszuweichen. Die Reisezeit könne sich aufgrund der Einschränkungen um bis zu 90 Minuten verzögern. Die Bahn weist zudem daraufhin, sich vor Reiseantritt auf der Webseite der Bahn zu informieren sowie in der App der Deutschen Bahn oder beim regionalen Kundendialog unter der Telefonnummer (0511) 459 01 16 45.

